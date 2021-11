<span style='text-decoration: underline;'>LOCALES 27 NOVEMBRE</span>:<br><span style='color:red;'>Participation de 143 listes partisanes et indépendantes</span>

Pas moins de 143 listes partisanes et indépendantes prennent part aux élections locales du 27 novembre en cours, dans la wilaya de Mostaganem, a-ton appris dimanche de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

La même source a indiqué que 131 listes dont 9 de candidats indépendants sont validées pour les élections des assemblées populaires communales (APC) dans 32 communes dans la wilaya de Mostaganem, de même que 12 listes pour les élections de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) dont une seule liste indépendante. Au total, 12 partis politiques prennent part à ces élections locales au niveau de la wilaya de Mostaganem, a ajouté cette délégation.

La délégation de wilaya chargée de l’animation de la campagne électorale, qui se poursuit jusqu’au 24 novembre en cours, a consacré 56 espaces publics à travers les différentes communes de la wilaya de Mostaganem dont 30 salles pour les rencontres, 15 salles omnisports et 10 stades et places publiques pour les meetings et animer des campagnes de proximité, a ajouté la même source. De même qu’elle a désigné 397 espaces publics pour l’affichage des différentes listes des formations politiques et des candidats indépendants, à ce rendez-vous électoral.

Dans le cadre des préparatifs de ces élections, il a été procédé à l’installation de trois (3) nouveaux centres de vote ainsi que l’intégration de deux autres centres en un seul centre ainsi que le transfert du centre de vote de l’établissement éducatif vers un autre et ce, dans le but d’offrir aux citoyens les conditions idoines pour accomplir leur devoir électoral, a-t-on ajouté de même source.

Le nombre du corps électoral de la wilaya de Mostaganem après achèvement de la période de révision exceptionnelle des listes électorales a atteint 493.477 entre électeurs et électrices, répartis sur 338 centres de vote et 1.384 bureaux de vote, a-t-on souligné.