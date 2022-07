<span style='text-decoration: underline;'>JUDO</span>:<br><span style='color:red;'>Participation de 152 judokas au passage de grade régional</span>

La salle omnisports de l’OPOW d’Ain El Berd (24 km au nord de Sidi Bel Abbés) a abrité durant la journée de samedi dernier, la compétition de passage de grade régional ouest de judo.

Sur le tatami, ce sont 152 judokas qui se sont disputés les différents grades avec la présence des membres de la ligue régionale et la fédération nationale de judo. La bonne organisation de cette manifestation sportive est à saluer surtout la bonne couverture sécuritaire et médicale, nous a informé le directeur de la salle d’Ain El Berd et membre de la LRHB d’Oran, l’entraîneur Nehila Ali.

B. Didéne