<span style='text-decoration: underline;'>8ème SALON NATIONAL DE L’ARTISANAT ET DES METIERS</span>:<br><span style='color:red;'>Participation de 60 exposants de 18 wilayas au CCO</span>

Le salon national de l’artisanat traditionnel et des métiers se tient au Centre des conventions M’Hamed Benahmed d’Oran (CCO). Il est à sa 8ème édition.

A cet effet, quelques 60 artisans venus de quelque 18 wilayas, qui représentent plusieurs chambres de l’artisanat et des métiers qui se répartissent sur le territoire national, exposent leurs produits qui sont travaillés à la main entre autres de la céramique ,le cuivre ,les vêtements traditionnels ,et l’ameublement. Ils participent à cette rencontre pour faire connaitre aux visiteurs leurs produits artisanaux, leur savoir faire dans la filière qu’ils pratiquent et pour échanger leurs expériences avec leurs collègues venus des autres wilayas du pays, ainsi que de conclure des partenariats pour promouvoir leurs marchandises et pour montrer aux jeunes surtout les différents métiers de l’artisanat pour essayer de maintenir en vie certains vieux métiers de ce secteur qui ont tendance à disparaître avec le temps.

Ce salon est une occasion également pour les jeunes de s’informer sur les nouveautés et les possibilités d’investissement dans le domaine de l’artisanat et de concrétiser leur projet en pratiquant un métier artisanal qui les inspire et de pouvoir être encadrés et orientés pour arriver à ouvrir leur atelier selon les critères exigés.

Des ateliers vivants sont animés sur la préparation du pain et des gâteaux traditionnels en marge de cet événement pour connaitre les avis des Oranais et de leur permettre de voir les différentes étapes de préparation de ces produits et de passer un moment agréable durant cette période de grandes vacances hivernales. Le but de ce genre de manifestation est de permettre aux artisans de commercialiser leurs marchandises, de les encourager à activer et de participer encore plus à ce genre d’évènements et de démontrer l’importance des artisans dans la dynamique économique locale.

Bekhaouda Samira