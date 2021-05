<span style='text-decoration: underline;'>Campagne national de pêche au thon rouge</span>:<br><span style='color:red;'>Participation de deux navires d’Oran</span>

Deux navires d’Oran prendront part à la nouvelle campagne nationale de pêche au thon rouge qui démarrera le 26 mai en cours pour un quota de 1.650 tonnes, a-t-on appris mardi du directeur local de la pêche et des ressources halieutiques, Lahouari Kouissem.

Le ministère de la pêche et des ressources halieutiques avait annoncé que les directions de wilayas de la pêche concernées par la campagne ont recensé 26 demandes d’autorisation de participation cette campagne de la part d’armateurs algériens spécialisés dans cette activité. Ainsi les deux demandes présentées par la wilaya d’Oran ont été validées par la commission nationale chargée de l’étude des dossiers, a fait savoir M. Kouissem, ajoutant que les deux navires de 25 m participeront en tant que navires de pêche conjointe, les navires de captures étant de dimension plus importante. La campagne de cette année a été marquée par la décentralisation de l’octroi des permis de pêche au thon rouge aux armateurs, directement au niveau des wilayas concernées, dans le cadre des facilitations administratives. Une première inspection a été effectuée sur les navires concernés par la campagne de pêche au thon rouge, pour vérifier la disponibilité des équipements techniques nécessaires et leur adéquation avec les critères internationaux de navigabilité convenus avec la Commission internationale pour la préservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT). «Il est question en ce moment de veiller à l’application des mesures sanitaires relatives à lutte contre la propagation de la covid19, comme la vaccination et les tests PCR de l’équipage de navigation», a souligné M. Kouissem. Les deux navires qui quitteront les ports d’Oran et d’Arzew, le 26 mai, resteront en mer entre 30 et 40 jours, précise M. Kouissem, ajoutant que le premier navire participe aux campagnes de la pêche du thon depuis 2015 et le deuxième depuis 2019.