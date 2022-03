<span style='text-decoration: underline;'>8ème SALON DE LA PRODUCTION NATIONALE A l’EMEC </span>:<br><span style='color:red;'>Participation de plus de 100 exposants</span>

Nous le haut patronage du ministre du commerce et de la promotion des exportations et celle du wali d’Oran, le salon de la production nationale se déroule sous le slogan « le produit de mon pays, une garantie pour l’avenir de mes enfants ».

Cette manifestation est à sa huitième édition . Elle est organisée par la fondation « Even Pro Expo» spécialisée dans l’organisation des salons, des foires spécialisées et des expositions à caractère national, international, local et régional avec le comité d’organisation des jeux méditerranéens d’Oran 2022. Cet évènement se tiendra au niveau du Palais des expositions ( EMEC) de M’dina J’ida. Les activités du salon ont débuté le 1er de ce mois et s’étaleront jusqu’au 10 mars, avec la participation de plus de 100 entreprises publiques et privées algériennes de divers secteurs. Le premier objectif est d’encourager, de promouvoir et de valoriser le produit national car il est d’une grande importance, puisque c’est la base du développement de l’économie. Il est un mécanisme important pour diversifier l’économie nationale et casser la dépendance vis à vis des hydrocarbures et des importations. L’importance de la mise à niveau visé à atteindre l’autosuffisance et s’émanciper des importations, puis aller vers l’exportation et faire partie des marchés mondiaux pour l’intégration dans l’économie mondiale. Cet événement économique est une opportunité pour améliorer la compétitivité du produit national. Par ailleurs et à l’occasion de la journée internationale de la femme, un pavillon spécial est préparé pour célébrer cette fête des femmes et ouvrir la voie aux femmes versées dans l’économie pour participer et valoriser leurs efforts. Un défilé de mode est programmé le 8 mars,e t les femmes de divers secteurs seront honorées pour le meilleur stand d’exposition à ce salon.

Bekhaouda Samira