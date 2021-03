<span style='text-decoration: underline;'>Critérium régional d’Athlétisme</span>:<br><span style='color:red;'>Participation moyenne pour ce premier rendez-vous</span>

Le critérium régional de d’athlétisme de l’Ouest qui a réunit les ligues d’Oran, de Chlef, de Saida de Bechar, de Tlemcen, de Mascara et de Ain Témouchent n’a pas eut une participation en tant attendue au vue de certaines ligues qui n’ont pas eu le répondant d’être présente à ce grand rassemblement fort prisé par les amateurs de cette discipline.

Actuellement il existe sept ligues régionales, alors que précédemment il n’existait que cinq ligues .Prenons comme exemple que Mostaganem dépend de Tiaret (Ligue). Alors que Chlef dépend d’Oran (Ligue) alors que Tlemcen abrite la ligue régionale. Plusieurs dirigeants rencontrés lors de ce Critérium ne sont pas du tout favorables de cette répartition des ligues. Après une reprise timide des entraînements des athlètes (COVID 19 oblige) mais tout de même c’est un début qui encourage la reprise de cette discipline dont la programmation des compétitions à changé. Ainsi le stade des Castors destiné à cette discipline a accueillit prés de 200 sportifs (filles, garçons, juniors et seniors) où il y a eu quelques courses intéressantes avec un niveau appréciable ont constaté les spécialistes de ce sport. L’organisation était parfaite et tout s’est déroulé dans une bonne ambiance grâce à l’omniprésent Habaidia, l’ancien champion d’Algérie et d’Afrique qui gère ce stade dont l’état de la piste va être refaite en prévention des compétitions internationales du mois d’août prochain et des JM 2022. Ces deux jours de compétitions ont mis en valeur plusieurs sportifs dont la jeune Rezig Ghania (junior) de Chlef qui a dominé ses adversaire sur le 3000m pour une remarquable aisance digne des grands coureurs. Parmi les présents on a remarqué le président de la ligue d’Oran, le triple champion du 400m d’Algérie monsieur Ammour Brahim, cet événement aura permis de se tester et de corriger le retard occasionné durant la pandémie du Covid 19. Rares sont les athlètes qui s’entraînaient régulièrement. A signaler également la présence de Abdelkrim 83 ans, toujours bon pied, bon œil, Cette personne qui est toujours sous la casaque d’entraîneur est la coqueluche des jeunes sportifs. On a constaté également que les juges des compétitions sont également d’anciens athlètes de cette discipline. Ainsi le coup d’envoi a été donné à la grande joie des férus de ce sport.

Adda.B