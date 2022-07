<span style='text-decoration: underline;'>LOCATION D’ÉTÉ</span>:<br><span style='color:red;'>Particuliers et propriétaires de résidence se font la concurrence</span>

La location d’été dite à « la cubaine », à savoir la location chez les particuliers, bat son plein en ce mois de juillet à Aïn El Türck portant une rude concurrence aux propriétaires de résidences par agences de courtages et d’intermédiaires, interposés.

La forte demande enregistrée ces dernières semaines en matière de location venant des vacanciers nationaux, notamment ceux des régions du grand Sud, fuyant la canicule qui sévit en ce moment, ne laisse plus place aux règles de convivialités qui prévalaient auparavant et que se partageaient les habitants d’Aïn El Türck et les propriétaires de résidence en se refilant les clients du jour. Chaque partie a désormais déployé ses propres moyens pour attirer les clients via des annonces sur les réseaux sociaux ou par des intermédiaires intermittents qui n’hésitent pas à aborder des familles dans la rue pour leur proposer une location dans une habitation privée. Maintenant, si les deux parties trouvent leurs comptes avec un inattendu rush des estivants, il n’empêche que les propriétaires de résidences destinées à la location étésienne, jugent cette situation déloyale, considérant qu’ils ont consenti de gros efforts financiers que grèverait un marché locatif parallèle.

Un avis qui n’est pas partagé par les particuliers habitués à louer leur maison ou une partie, faisant valoir leur droit à jouir d’une retombée financière durant la saison estivale qui constituerait une source de revenus substantiels pour pallier le déficit de la saison dite « morte ».

Il est vrai que cette farouche concurrence s’est accentuée des suites de la période pandémique qui avait, durant plus de deux années, réduit l’activité de la location à néant, privant ainsi des milliers de familles tout autant que les professionnels touristiques de leur seul gagne-pain. Même les hôteliers et les investisseurs touristiques de la région balnéaire qui ont réalisé des complexes touristiques de bonne facture semblent s’être résignés face à cette concurrence entre les habitants et les propriétaires de résidence au vu des prix pratiqués, jugés plus ou moins abordables pour une grande partie des vacanciers et ce, comparativement aux tarifs pratiqués dans les hôtels.

Cela dit, nombre de familles, confient, qu’à tarif égal ou sensiblement différent, avantager la location d’été chez le particulier par rapport à une résidence, quand les commodités de séjour sont remplies. Cet avantage se situerait selon elles, dans le fait qu’il n’existe pas d’autres locataires, parfois sources de conflits ou de nuisances.

Karim Bennacef