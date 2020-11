<span style='text-decoration: underline;'> Lazio</span>:<br><span style='color:red;'>Pas de Covid pour Farès, l’Algérien reprend les entraînements</span>

L’international algérien Mohamed Farès a repris les entraînements samedi avec son club la Lazio, après avoir été testé négatif au coronavirus en compagnie de plusieurs autres joueurs, ont rapporté des médias italiens.

La Lazio Rome, qui avait déjà disputé mercredi son match de Ligue des champions à Bruges avec un effectif décimé, a annoncé plus tôt la mise en quarantaine de son équipe après des tests positifs au Covid-19 vendredi.

Le club n’a pas précisé le nombre ni l’identité des joueurs testés positifs mais c’est la première fois qu’il confirme explicitement des cas de Covid-19 dans son effectif après avoir évoqué dans la semaine des tests «douteux».

Vendredi, plusieurs joueurs avaient manqué à l’appel aux entraînements, dont Mohamed Farès et certains médias ont avancé une positivité au coronavirus. Mais les tests effectués samedi ont permis à l’entraîneur Simone Inzaghi de récupérer huit joueurs à la veille du match contre le Torino, dont Farès et le buteur Ciro Immobile qui se sont entraînés normalement avec le groupe.