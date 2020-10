<span style='text-decoration: underline;'>Dérapage d’un train de marchandises à Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Pas de pertes en vies humaines</span>

Un train de transport de marchandises a dérapé, mercredi, au niveau du tunnel «Boukitoune» dans la commune d’Oued Djer (à l’ouest de Blida), sans l’enregistrement de pertes en vies humaines, a-t-on appris, mercredi, auprès des services de la protection civile de la wilaya.

Il s’agit du train de la navette N 4055 de la ligne Alger-Chlef, qui transportait du blé dur et qui a dérapé, au niveau du point kilométrique (PK) 79.600. L’incident s’est produit lorsqu’un chargement du même train a chaviré au niveau du tunnel, causant la perte de tout un container, et une sortie partielle de rails, de cinq autres, sans l’enregistrement de pertes en vies humaines, est-il précisé de même source. Immédiatement après l’accident, une opération a été engagée en vue de dégager les containers du tunnel, et récupérer la charge de blé dur, a-t-on ajouté de même source.