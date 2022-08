<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée scolaire</span>:<br><span style='color:red;'>Pas de protocole sanitaire spécial</span>

Le ministre de la Santé, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a indiqué, hier, à Alger, que la prochaine rentrée scolaire ne sera pas marquée par la mise en place d’un protocole sanitaire spécial de lutte contre le coronavirus.

Il a précisé, par ailleurs, que son département demeure mobilisé pour faire face à toute éventualité. «Nous avons proposé une rentrée scolaire ordinaire mais nous demeurons mobilisés», a-t-il déclaré à la presse, précisant que «le ministère de la Santé est chargé de la prévention et de la protection des enfants face à la pandémie du coronavirus».

À la même occasion, le Pr Benbouzid a affirmé aussi que son département se mobilisera pour faire face à toute éventualité. «Nous restons mobilisés et nous disposons des moyens pour lutter contre la pandémie dont le vaccin et les équipements de protection dont les masques», a-t-il rassuré. Il a précisé qu’après deux ans de pandémie, le département a acquis une expérience suffisante pour lutter contre le coronavirus, tout en indiquant qu’il faut retourner aux conditions de vie optimales.

De son côté, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelkrim Belabed, a annoncé lundi dernier la tenue prochaine d’une réunion entre son département et celui de la santé. Le ministre a précisé, lors d’une rencontre avec les syndicats du secteur, que la prochaine réunion avec les responsables du département de la Santé sera consacrée à examiner l’option d’un retour au système d’enseignement habituel.

M. Belabed a annoncé, à la même occasion, qu’une réunion sera organisée par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane avec la participation des ministres de la Santé et de l’Éducation pour étudier la proposition qui consiste à revenir au système d’enseignement habituel. Il convient de rappeler dans ce sillage que lors Conseil des ministres tenu dimanche dernier le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné instruction au Premier ministre d’assurer la coordination entre les secteurs de l’Éducation et de la Santé, en vue de tenir une réunion «dans les meilleurs délais», avec la participation des associations des parents d’élèves, afin de statuer sur la possibilité de reprise des cours selon le système habituel.

Alors que la date de la rentrée scolaire a été fixée lors ce Conseil des ministres pour le 21 septembre prochain, le chef de l’Etat a également donné des instructions afin d’adopter une nouvelle politique s’agissant du manuel scolaire, en termes de distribution, et préserver son contenu de tout aspect politique pour une période de validité plus longue, quels qu’en soient les changements politiques.

Le président de la République a ordonné aussi de poursuivre les mesures d’allègement du cartable et assurer une bonne préparation pour entamer l’enseignement de l’anglais aux classes de troisième année primaire dès cette année scolaire. Il a souligné aussi que l’Etat continuera à soutenir les franges vulnérables, afin d’assurer la gratuité de l’éducation et de l’enseignement, tout en prenant en compte les mutations sociales en cours.

Mohand. S