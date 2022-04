<span style='text-decoration: underline;'>Coupe du monde</span>:<br><span style='color:red;'>«Pas de sacre africain avant une décennie» estime Halilhodzic</span>

L’ancien sélectionneur de l’équipe d’Algérie de football, Vahid Halilhodzic, a estimé qu’il faudra encore attendre une décennie avant de voir une sélection africaine remporter la Coupe du monde.

«Il faudra encore une décennie pour qu’une équipe africaine soit couronnée du trophée de la Coupe du monde alors que le continent compte certains des meilleurs joueurs du monde», a affirmé M. Halilhodzic au micro de la BBC.

Certes, «les footballeurs africains progressent de plus en plus», mais «il faut un peu plus de temps», pour qu’«une équipe africaine aille jusqu’au bout un jour».

«Maintenant, il faut que les équipes deviennent plus (efficaces) pour un jour aller jusqu’au bout. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais dans 10-12 ans, il y aura peut-être une équipe africaine qui l’emportera», a pronostiqué l’actuel sélectionneur du Maroc.

Aucune équipe africaine n’a jamais atteint le dernier carré de la Coupe du monde, le Ghana étant la dernière équipe du continent à avoir disputé les quarts de finale en 2010. Cette année-là, l’Uruguay et Luis Suarez lui avaient barré la route après une faute de main sur la ligne de but en prolongation. Lors de la dernière Coupe du monde, les cinq représentants de l’Afrique avaient été éliminés en phase de groupes. Alors qu’il était le plus proche de la qualification au second tour, le Sénégal avait été la première équipe à être éliminée par la règle du fair-play. Au mondial 2022 au Qatar, le continent africain sera représenté par la Tunisie, le Sénégal, le Ghana, le Maroc et le Cameroun.