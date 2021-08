<span style='text-decoration: underline;'>La communication, l’industrie, l’agriculture et la santé au menu du gouvernement</span>:<br><span style='color:red;'>Pas de vacances pour l’exécutif</span>

Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de la Communication sur la stratégie de son secteur. M.Belhimer a abordé la communication des institutions et proposé des méthodes de mise en œuvre de cette stratégie, à l’effet de rendre lisible et visible l’action du gouvernement.

Le premier conseil du gouvernement, présidé par Aïmene Benabderrahmane a planché sur plusieurs secteurs. La Communication, l’Industrie, l’Agriculture et la Santé ont ainsi figuré sur un ordre du jour, pour le moins, chargé. Le communiqué du Premier ministère qui a rendu compte de cette réunion a débord mis l’accent sur le plan d’action du gouvernement, actuellement en préparation. L’exposé du SG du gouvernement portait essentiellement sur la méthodologie en matière d’élaboration des textes législatifs et règlementaires. A ce propos, le Premier ministre a souligné l’importance de moderniser et numériser le processus normatif.

La qualité des textes juridiques en terme d’accessibilité, de lisibilité, de stabilité et d’effectivité a été mise en évidence par M.Benabderrahmane pour qui la qualité d’un texte renforce les capacités des institutions de l’Etat. L’opinion nationale a, en effet, en mémoire les cahiers des charges pour l’importation et le montage automobile, dont la faiblesse a fait perdre au pays plus d’un an et démi et paralyser tout le secteur de l’industrie mécanique. Il semble donc que l’exécutif a retenu la leçon et décidé à ne pas la répéter.

Sur un autre plan, le gouvernement a entendu un exposé du ministre de la Communication sur la stratégie de son secteur. M.Belhimer a abordé la communication des institutions et proposé des méthodes de mise en œuvre de cette stratégie, à l’effet de rendre lisible et visible l’action du gouvernement. L’objectif recherché consiste à améliorer l’information à destination du citoyen, en fait le meilleur usage possible des sites internet des administrations publiques ainsi que sur les réseaux sociaux.

Abordant le sensible dossier de la relance de l’industrie nationale, actuellement en dormance en raison d’une série de facteurs bloquant, le gouvernement a suivi l’exposé du ministre du secteur qui a révélé une stratégie reposant sur 5 axes.

Le nouveau ministre de l’Industrie préconise, ainsi de préserver l’outil de production, développer l’intégration locale, cibler les activités à soutenir dans le cadre de la relance de l’investissement, inclure l’économie industrielle privée dans les visions du gouvernement et enfin, améliorer la gouvernance des entreprises économique nationales.

Des axes maintes fois évoqués par ses prédécesseurs, mais qui visiblement, n’ont pas réussi à dynamiser le secteur. Le ministre qui semble avoir fait son diagnostic propose ni plus ni moins que de libérer l’acte d’investir, dématérialiser les procédures administratives, engager une profonde reforme fiscale, redéfinir le rôle de la Banque en tant qu’accompagnateur et conseiller de l’entreprise et enfin, dépénaliser l’acte de gestion.

Ce sont des vœux plusieurs fois formulés par les opérateurs économiques, sans réponse de la part des pouvoirs publics. Une bonne partie de ces propositions nécessite l’établissement de nouveaux textes juridiques. L’actuel patron de l’Industrie saura-t-il faire vite et bien avec sa casquette de ministre du FLN ?

L’apport du Premier ministre aura été d’instruire le ministre pour un recensement exhaustif des occupations des zones industrielles et des zones d’activités. Le but consiste à réaliser un assainissement des situations qui n’ont pas été concrétisées par la réalisation de projets pour lesquels ils ont fait l’objet d’affectation. Il s’agira de prioriser désormais les demandes en instance pour des projets maturés et prêts au lancement et qui sont bloqués faute de disponibilité de foncier.

Le dernier point à l’ordre du jour a été le secteur de l’agriculture actuellement en difficulté en rapport avec les conditions climatiques. Mais au-delà de cet aléa, le secteur concerné entreprend le lancement de mesures urgentes pour la relance de l’activité, a communiqué le ministre de l’Agriculture. Cela concernera un travail législatif devant encadrer les procédures d’accès au foncier agricole. Cela en parallèle de l’opération de récupération des terres non travaillées qui se poursuit toujours. L’autre objectif majeur du secteur est la réduction de la facture d’importation des produits de large consommation. Il y a également le stratégique programme d’irrigation d’appoint qui concerne une superficie globale de 158.000 ha, imposé par les conditions climatiques difficiles et les irrégularités pluviométriques.

Concernant l’actualité du moment, à savoir la pandémie du COVID-19, le communiqué du premier ministère nous apprend que des capacités d’hospitalisation supplémentaires ont été mobilisées, en sus de l’acquisition de nouveaux lots de concentrateurs d’oxygène. Ce matériel sera réparti entre les différentes structures hospitalières et les établissements hôteliers dédiés à la prise en charge des malades du COVID-19. Sur le même sujet, le Premier Ministre a instruit les membres du Gouvernement à l’effet d’accélérer la cadence de vaccination au niveau des structures relevant de leurs secteurs. Conclut le communiqué.

Yahia Bourit