Pénétrante Canastel-port d’Oran: «Mieux vaut tard que jamais…»

La nouvelle pénétrante autoroutière vers le Port via Canastel ne cesse de revenir épisodiquement à la Une de l’actualité locale, tant elle alimente toujours les critiques et la désolation d’une opinion publique locale fatiguée par les retards et les reports incessants de la date de livraison de cet important ouvrage. Le projet, évoqué, retenu et initié il y a déjà plus de dix ans n’a pu finalement être lancé qu’en Juin 2014, accusant au départ des balbutiements et des retards liés à l’hallucinante bureaucratie qui règne sur les procédures administratives et financières d’inscription, d’autorisation de programmes et de lignes de crédits… Après le lancement du chantier, le projet allait connaître une succession de déboires et de «contretemps» repoussant à chaque fois la date d’achèvement et de livraison. Un confrère de la presse locale rappelait dernièrement que pas moins de cinq annonces de date de réception ont été successivement livrées à la presse au gré des retards et des reports enregistrés: Juin 2017, puis septembre 2018, ensuite décembre 2019, puis décembre 2020 et enfin la dernière échéance annoncée récemment par le responsable du projet : Le troisième trimestre 2021. Incha Allah, devrait-on dire avec insistance, tant il est vrai que rien de tangible ni de «transparent» ne permet d’affirmer que dans un an cet ouvrage sera bel et bien achevé et réceptionné. Surtout quand on sait que la pénible conjoncture sanitaire créée par la covid-19 a grandement pénalisé la cadence et l’avancement des travaux. Ainsi, en moins de six ans, on compte déjà cinq walis et trois ministres des T.P qui se sont succédé au chevet de ce projet, sans pouvoir assurer les conditions de fiabilité et de performance nécessaires à un déroulement normal du projet. Il est vrai que même le plus compétent des walis ne pouvait à lui tout seul faire face aux paradoxes et anomalies d’un système de gestion, d’organisation et de fonctionnement des projets, bien gangrené par les déficits de maturation, de rigueur et de compétences bien souvent dénoncées par des observateurs avertis. Même en matière de communication, les journalistes étaient souvent surpris, voire intrigués, de voir des pourcentages sur l’état d’avancement des travaux, affichés sur des panneaux de présentation, mais qui, comparés d’une période à une autre, ne reflètent en rien la réalité du chantier. Construire ce tronçon d’autoroute pénétrant au port, même avec un viaduc, 2 tranchées couvertes, des murs de soutènement et 2 échangeurs, ne devrait pas, selon un expert, excéder le délai de trois à quatre ans… Si tout va bien, Oran recevra l’ouvrage après huit ans d’attente. Quand on sait que d’autres projets, comme la tour de l’ex-hôtel château- neuf ou l’ex palais des congrès, devenu complexe culturel, accusent des décennies de retards, on devrait dire pour se consoler : «Mieux vaut tard que jamais…»

Par S.Benali