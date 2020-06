<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Perte de 38 têtes caprines infectées par la pleuropneumonie à Oued Sebaa </span>

L’Inspection vétérinaire de la wilaya de Sidi Bel Abbes a recensé une perte de 38 têtes caprines des suites de pleuropneumonie dans la commune de Oued Sebaa (sud de wilaya), a-t-on appris mardi de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya, Diafi Kadi.

Le responsable a indiqué que ses services ont effectué des visites sur terrain au cours de la semaine dernière ciblant des troupeaux d’éleveurs à Oued Sebaa où des têtes caprines ont été infectées par une pleuropneumonie chez cinq éleveurs, ce qui a causé la perte de 38 chèvres. La pleuropneumonie est une maladie contagieuse causée par des bactéries et des virus qui affectent les poumons des chèvres.

Elle peut être traitée avec des antibiotiques dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes, a-t-il souligné, faisant savoir que la maladie n’est pas nouvelle et qu’elle a déjà été enregistrée au niveau de la wilaya. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour maîtriser l’épidémie et empêcher sa propagation, a-t-on affirmé, ajoutant qu’il est question d’une coordination avec les éleveurs en isolant et traitant l’animal malade rapidement. L’Inspection vétérinaire de wilaya £uvre à intensifier ses campagnes de sensibilisation pour prévenir cette maladie et interdire sa propagation en fournissant des orientations et des conseils aux éleveurs, notamment en isolant l’animal infecté et en préservant l’endroit propre, en plus d’éviter le transport de chèvres aux marchés de bestiaux durant cette période.