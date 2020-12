<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Perturbation de la circulation routière à cause de la neige</span>

La circulation routière a connu samedi dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes des perturbations dues à la chute de quantités considérables de neige, de pluie et de grêle, a-t-on appris auprès des services des travaux publics.

Les chutes de neige, enregistrées notamment sur les hauteurs de Dhaya, au sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ont perturbé la circulation automobile surtout sur l’axe de la route nationale (RN 13) reliant les communes de Telagh et Dhaya, nécessitant l’intervention des services des travaux publics soutenus par des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) qui avaient utilisé du sel pour déglacer le verglas qui rend cette route impraticable, notamment au niveau de virages dangereux dans les hauteurs de Dhaya. Des équipes composées d’éléments des services des travaux publics de la commune de Telagh et de l’ANP ont été mobilisées pour intervenir munis de chasse-neige pour déblayer les routes obstruées par la neige et faciliter ainsi la circulation au niveau de la RN 13 et des zones d’habitat au sud de la wilaya, a-t-on indiqué.