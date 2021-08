<span style='text-decoration: underline;'>POUR DES RAISONS CLIMATIQUES</span>:<br><span style='color:red;'>Perturbation de l’électricité dans certains villages de Boufatis</span>

Les services de la direction de distribution de l’électricité d’Es Senia informent que des perturbations concernant la distribution de l’électricité ont été enregistrées au niveau du village de M’nadssiya implanté dans la commune de Benfréha et au douar de Slatna et dans une partie de la région de Aoumère qui relèvent de la commune de Boufatis .

Cet état de fait a été engendré suite aux conditions climatiques que connaît la wilaya durant cet été avec l’augmentation du taux de l’humidité et l’accumulation de la poussière ce qui cause des dommages au niveau des câbles aériens .Les agents de cette direction aussitôt avisés se sont dirigés vers les lieux pour des opérations de maintenance pour régler ces problèmes pour que la distribution de l’énergie reprenne à nouveau .Les mêmes services, tout en présentant leurs excuses à leur clientèle, signalent que la distribution de l’électricité est rétablie au niveau de cette région aussitôt les travaux achevés . Par ailleurs, et dans le cadre du programme des actions de sensibilisation ,ces services appellent les citoyens à adopter une bonne conduite pour consommer l’électricité avec modération sans excès surtout durant cette période en réduisant entre autres le climatiseur pour une bonne continuation de l’alimentation en énergie et pour arriver à offrir les meilleurs services dans le secteur et répondre positivement aux demandes des abonnés.

Bekhaouda Samira