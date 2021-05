<span style='text-decoration: underline;'>Air Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Perturbations des vols en provenance et à destination du Sud</span>

Perturbations des vols en provenance et à destination du Sud

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé mardi des perturbations sur les vols en provenance et à destination des aéroports du Sud du pays, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

«En raison d’une visibilité nulle due à des conditions météorologiques défavorables, l’ensemble des vols d’Air Algérie de et vers les aéroports du Sud du pays, à savoir, Laghouat, Ghardaia et Hassi Messaoud seront touchés par des perturbations», a indiqué la compagnie dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Selon Air Algérie, cette mauvaise météo pourrait même entrainer des annulations de vols de et vers ces aéroports du Sud. Cette alerte demeure en vigueur jusqu’à l’amélioration des conditions climatiques, souligne Air Algérie.