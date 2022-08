<span style='text-decoration: underline;'>ECOLOGIE</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer en faveur de la permaculture</span>

Fayçal Anseur, un oranais passionné d’agro-écologie lance un plaidoyer en faveur de la permaculture, qui est «une conception de l’agriculture et de l’horticulture durable fondée sur l’observation minutieuse des écosystèmes et des cycles naturels et leur imitation».

«Pour une ville comme Oran, qui compte 1.345.000 habitants, le volume de déchets organiques domestiques à recycler n’est pas négligeable. La ville collecte environ 600 tonnes de déchets organiques par an. Si ces déchets organiques sont récupérés et compostés, ils peuvent donner environ 60 tonnes de terreau qui peut servir de substrat de qualité pour faire pousser de bons fruits et légumes en milieu urbain», plaide ce militant écologiste.

«Cela permettra de faire l’économie de ne pas aller acheter les aliments au marché, et par la même occasion, la ville brûlera moins d’énergie pour collecter et traiter les déchets, et ainsi réduire son empreinte carbone. Il en va de même pour d’autres déchets, comme les palettes en bois, qu’on peut transformer en jardinières, les bouteilles et bidons en plastique, qui peuvent servir de contenants de cultures et ainsi de suite. La seule limite dans cette logique de transformation est celle de notre imagination. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme», explique Fayçal Anseur. Ce dernier a lancé, il y a trois ans, une tournée de formation et de sensibilisation en permaculture. Il a animé des stages en immersion à l’ITMAS d’Alger, à Aïn-Temouchent et dans une ferme aux Andalouses, à Oran.

«La permaculture est une science, mais elle est avant tout un état d’esprit, un art de vie, une boîte à idées qui cherche à apporter des solutions durables et efficaces aux problèmes de l’humanité et de la planète. La permaculture est fondée sur une éthique avec trois principes fondateurs: prendre soin (ou être attentif) de la nature et des êtres humains et partager équitablement les ressources (ou la distribution des surplus de production)», poursuit Fayçal, fondateur d’Agroperma, un bureau de conseil de formation design, installation et suivi de projet en France et en Algérie. La formation a été assurée par AgroPerma, une entreprise de formation, de conseil, de design et d’installation en permaculture. Ces formations sont assurées par un permaculteur, un pédologue et une pharmacienne spécialisée dans les plantes médicinales et l’ethnobotanique, avec la participation d’une association dans le domaine de la biodiversité marine et du développement durable et l’écotourisme. Les participants qui ont appris comment créer un jardin en permaculture, sont accompagnés dans une démarche holistique pour le design et la réalisation de leurs projets.

«Le concept s’inspire des fonctionnements des écosystèmes naturels (les forêts par exemple) pour développer une agriculture saine, performante et résiliente, conjuguant savoir-faire des anciens (empirisme) et avancées scientifiques (botanique, pédologie, biologie, etc)», souligne Fayçal, qui est aussi formateur et intervenant en permaculture pour le compte du CFPPA de Bougainville.

«Se former à la permaculture, c’est réfléchir à une alternative équitable et pérenne pour répondre aux défis écologiques et socio-économiques nationaux, continentaux et mondiaux ». Dans une contribution publiée en 2018 dans la revue MADINATI et reprise en avril 2020 dans le magazine Méditerranée Plurielle intitulée «ce que la permaculture peut apporter à Oran», Fayçal écrit: «la Permaculture urbaine vise à créer des systèmes humains résilients et pérennes, qui sont tout à fait réalisables dans une ville comme Oran, par exemple». Il serait salutaire de changer de politique agricole et d’encourager l’agriculture paysanne et vivrière artisanale, plus respectueuse de l’environnement, qui est destinée, elle, véritablement à nourrir l’humanité (…) Si les anciens ont choisi le système des Fouggarras, ce n’est pas par manque de savoir ou par ignorance, c’est parce qu’ils savaient préserver leur milieu naturel; ils pratiquaient, de père en fils, une agriculture vivrière, raisonnable, responsable, qui n’épuise pas toutes les ressources disponibles».

«Un challenge dont le point de départ serait sans doute l’adoption d’un nouveau paradigme, où l’écologie occupera forcément une place centrale », conclut Fayçal Anseur