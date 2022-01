<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Mauritanie</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour la création d’un marché commun</span>

Le président du Conseil d’affaires algéro-mauritanien El Ghazi Youcef a plaidé hier pour la création d’un marché commun algero-mauritanien et réaliser une intégration économique entre les deux pays.

Intervenant sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, celui qui occupe aussi la fonction de président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Saoura (Béchar) a affirmé que «le temps est venu pour créer marché commun entre l’Algérie et la Mauritanie et réaliser une intégration économique entre les deux pays». Il a salué, à la même occasion, la décision de l’ouverture de la route reliant Tindouf à la ville mauritanienne Zouerate ainsi que l’ouverture d’une ligne Maritime menant vers la Mauritanie.

Dans le même sillage, le responsable a affirmé que le Conseil d’affaires algéro-mauritanien, depuis sa création a soulevé un nombre de revendications et préoccupations pour relever les défis dont la réalisation d’une route reliant Tindouf à la ville mauritanienne Zouerate, affirmant que ce projet a soulagé les opérateurs économiques. «La décision concernant la réalisation de cette route et le démarrage de sa mise en œuvre ont beaucoup soulagé les opérateurs économiques, car c’est un accès important pour l’économie nationale vers la Mauritanie d’abord et ensuite vers l’Afrique de l’Ouest», a-t-il déclaré.

M. El Ghazi a affirmé que cette route permettra «le transport de produits alimentaires et agricoles sur une distance de 800 km dans un délai d’un jour maximum au lieu de cinq jours comme c’est le cas aujourd’hui», ajoutant que cette étape inciterait les opérateurs économiques à exporter vers les pays africains. Cette route, ajoute l’invité de la chaîne Une, permettra de doubler les échanges commerciaux intra-régionaux entre l’Algérie et la Mauritanie, sachant que «le volume actuel des échanges ne reflète pas les solides relations entre les deux pays, même si l’on a constaté, dit-il, au cours du mois de décembre dernier que le nombre de camions qui se dirigeaient vers la Mauritanie est passé à environ 100 camions au lieu de 20 à 25 comme ce fut le cas auparavant». «Cela nous rend optimistes quant à un avenir meilleur pour les relations économiques entre l’Algérie et la Mauritanie, et il y aura sans aucun doute l’implication des opérateurs économiques dans cette opération», se réjouit le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Saoura.

À une question sur l’avenir des échanges commerciaux entre les deux pays, l’intervenant a expliqué que les produits de base actuellement exportés sont divers, tels que les fournitures ménagères, alimentaires, agricoles, plastiques, matériaux de construction et autres. Il a noté que les ambitions des opérateurs économiques vont au-delà, en voulant pousser le secteur des services et d’autres domaines à s’engager dans ce processus, en particulier avec la décision d’établir une ligne maritime.

Le même responsable a plaidé enfin pour la création d’une banque commune algéro-mauritanienne.

«Nous proposons la création d’une banque commune entre les deux pays et élever le niveau de nos rêves afin d’établir un marché commun et une intégration économique entre les deux pays», a-t-il proposé.

Samir Hamiche