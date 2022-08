<span style='text-decoration: underline;'>Tourisme à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour la création d’une station touristique intégrée</span>

Oran est-elle ambitieuse en matière de tourisme ? Une étude a été récemment lancée pour l’aménagement d’une petite marina au niveau du port.Un port de plaisance et de pêche est aussi en chantier aux Andalouses.

Les deux projets sont certes utiles pour la capitale de l’Ouest, mais les acteurs du tourisme plaident pour un mégaprojet plus ambitieux, plus global et plus durable: la création d’une station touristique intégrée.

«Oran qui offre un immense potentiel touristique en matière de plaisance et de tourisme écologique, a plus que jamais besoin d’une station balnéaire intégrée où les touristes peuvent trouver tout ce qui leur est nécessaire. Un tel grand projet réunira en un site unique un ensemble de services et d’équipements (port de plaisance, centres d’animation, golf…) que les hôtels ne peuvent offrir séparément», argumente M. Felahi, un opérateur activant le domaine hôtelier à Aïn El Turck.

«Le principe est que tous les services nécessaires seront à proximité de l’endroit où les touristes seront hébergés», poursuit cet opérateur économique.«Les stations intégrées peuvent également proposer des loisirs nautiques, où le touriste aura le choix entre la plongée sous-marine, des balades sur un voilier, faire du ski nautique, de la planche à voile, de la pêche en mer ou encore des loisirs pour les enfants.

Les ports de plaisance sont susceptibles de créer une dynamique de développement dans toute la zone touristique oranaise», dit-il. «Au titre de la diversification de l’offre touristique, il s’agit de réaliser une chaîne de produits composée de ports de plaisance avec l’objectif de positionner Oran dans ce segment touristique en Méditerranée pour attirer de nouvelles clientèles et de réduire la saisonnalité de l’activité touristique», plaide M. Felahi.

«Les stations intégrées constituent des sites privilégiés d’implantation d’équipements structurants des espaces touristiques», explique de son côté M. Meziani un spécialiste en aménagement du territoire. «En termes d’aménagement, les stations intégrées introduisent un changement structurel: au lieu d’être une juxtaposition parfois hétéroclite de constructions, elles seront le fruit d’un aménagement de type urbanistique et global, qui peut envisager aussi d’organiser des centralités commerciales, sociales et ludiques et accorderait une réelle importance à l’environnement et à la qualité paysagère», fait savoir cet aménagiste.

«L’intégration d’un tel projet se décline par le placement de la station intégrée sous un seul promoteur/gestionnaire pour permettre une meilleure coordination d’actions. La complémentarité entre les différents équipements d’animation et d’hébergement vise à aboutir à une unité d’aménagement structurel», poursuit-il. Et de conclure: «la création d’une station touristique intégrée répond à plusieurs objectifs: diversifier l’offre touristique en proposant un produit complet et valoriser une partie encore vierge du littoral oranais. Le but est de répondre à la demande croissante de promoteurs hôteliers et chercherait à bénéficier de l’image attractive d’El Bahia chez les tours opérateurs et chez les touristes étrangers.»

Imad. T