<span style='text-decoration: underline;'>Eviter les coupures d’électricité durant les catastrophes</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour la généralisation des énergies renouvelables</span>

Pour éviter les coupures d’électricité au niveau des régions susceptibles d’être touchées par les catastrophes naturelles comme ce fut le cas pour les incendies enregistrés dans plusieurs wilayas du pays, les spécialistes préconisent d’aller davantage vers des installations solaires.

Le directeur général du Cluster Energie Solaires, Boukhalfa Yaïci, a indiqué que son organisme a demandé à ce que les sites éloignés du réseau puissent être équipés par des installations solaires, appelant à l’utilisation d’installations solaires autonomes lors des catastrophes. Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne III, il a affirmé que «malheureusement la politique de l’extension du réseau a été toujours favorisée au détriment des installations autonomes qui alimentent des maisons, des institutions de l’État ou des installations collectives telles que les écoles ou les centres de santé».

L’invité de la Radio nationale a appelé à faire une réflexion sur les différentes possibilités offertes par les énergies renouvelables en cas de catastrophe.

M. Yaïci a indiqué dans le même contexte qu’il y a des institutions névralgiques qu’il faut absolument sécuriser au niveau énergétique et de les doter avec l’ensemble des installations nécessaires, c’est-à-dire, le réseau Sonelgaz, un groupe de secours et éventuellement mettre des installations solaires. Il a affirmé que les perturbations sur le réseau électrique causées par les incendies donnent la possibilité de rouvrir le dossier pour imaginer des solutions plus économiques et surtout plus avantageuses sur le plan de la sécurité énergétique.

M. Yaïci a plaidé dans ce contexte à améliorer l’entretien et la maintenance des équipements électriques, affirmant que la solution qui consiste à multiplier les sources d’énergie n’est pas l’unique voie à explorer. Il a indiqué qu’il faut impérativement intégrer dans une stratégie globale la sécurité énergétique, la sécurité sanitaire et la sécurité hydrique. Le DG du Cluster Energie Solaires a évoqué la possibilité de mobiliser des unités solaires mobiles pour continuer d’alimenter en énergie les différentes installations. «Il y a la possibilité de déployer rapidement des unités solaires mobiles, en quelques heures, pour permettre, par exemple, d’alimenter des hôpitaux de campagne, des forages ou les besoins des populations», a-t-il déclaré sur la chaîne III faisant savoir toutefois que ce type de catastrophe sera de plus en plus courant à cause des changements climatiques.

Dans le même sillage, M. Yaïci a appelé à accélérer le développement des énergies renouvelables avec la création d’un environnement favorable. Il a affirmé que les énergies renouvelables s’installent à vitesse d’escargot, alors que l’installation des centrales à gaz continue toujours. «Les énergies renouvelables qui s’installent à vitesse d’escargot et de l’autre, le déploiement des centrales à gaz de type combiné qui ne s’est jamais arrêté», a-t-il déploré. L’intervenant a plaidé pour la mise en place d’une nouvelle politique énergétique qui laisse plus de place au renouvelable et qui réduise la vitesse de déploiement des centrales à cycle combiné pour économiser le gaz.

Samir Hamiche