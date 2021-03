<span style='text-decoration: underline;'>BÉNI-ABBÈS</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour le soutien des investisseurs publics et privés</span>

L e soutien et l’accompagnement des investisseurs publics et privés, notamment dans les secteurs de l’agriculture, le tourisme, l’industrie et les mines, a été recommandé samedi par les participants à une rencontre sur le thème «Perspectives et défis du développement local et opportunités d’investissements dans la wilaya de-Abbes».

Pour permettre un véritable développement socio-économique de la région, il appartient de soutenir et d’accompagner les investisseurs et d’encourager l’investissement, public et privé, dans les secteurs porteurs de l’agriculture, du tourisme, de l’industrie et des mines, notamment à travers la région de l’Ougarta à forte potentialités minières et géologiques, ont estimé les participants à cette rencontre organisée par l’association «Agence locale du développement», avec la contribution du mouvement associatif, d’universitaires, chercheurs et cadres locaux.

Les participants ont aussi appelé à l’intensification de la promotion du tourisme géologique, l’élaboration d’une carte touristique et patrimonial de la région, ainsi que la poursuite des efforts d’inscription au registre du patrimoine national culturel des différents sites historiques et archéologique de la wilaya, au regard des énormes potentialités historiques, archéologiques et naturelles de la région à haute valeur touristique.

La promotion de l’agriculture saharienne, notamment les traditions agronomiques locales vivrières, pour la transformer en une activité agricole de qualité et productive pouvant permettre une autosuffisance locale, ainsi que la création d’une unité de recherches en agronomie saharienne avec la coordination et la contribution de l’université de Bechar, ont été les autres recommandations formulées par les participants à cette rencontre qui s’est déroulée avec le soutien de la wilaya et de l’institut national supérieure de la formation professionnelles de Béni-Abbes.

La création de la nouvelle ville de Béni-Abbes au nord de l’actuel chef lieu de wilaya, en vue de la préservation de l’ancien médina pour en faire un authentique atout touristique, la réalisation de routes reliant Béni-Abbes à Tabelbella et à Igli, la mise à niveau de l’actuel aérodrome de Béni-Abbes qui a bénéficié en 2010 d’un projet de réhabilitation de sa piste d’envol permettant l’atterrissage de différents types d’appareils et le développement du transport aérien dans la région, sont d’autres recommandations des participants.

Ils ont aussi insisté sur la reconversion de la fête annuelle du «Mawled Ennabaoui» en un festival, en attendant sa classification au registre du patrimoine national islamique.

A travers cette rencontre, «nous avons voulu mettre au devant les potentialités économiques, naturelles, culturelles, touristiques, environnementales et aussi les réalités de développement socioéconomiques des collectivités locales relevant de la wilaya de Béni-Abbes», a affirmé Touhami Merzougui, universitaire et l’un des animateurs de la rencontre.

Béni-Abbès a été promue au rang de wilaya à part entière, suite à la décision du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune portant promotion de dix (10) circonscriptions administratives du Sud en wilayas.

La nouvelle wilaya frontalière de Béni-Abbes (1.164 km au Sud d’Alger), s’étend sur 111.350 km2 avec une population de 63.848 habitants.

Elle compte dix (10) communes, à savoir Tabelbella, Igli, Béni-Abbes, Ksabi, Tamtert, ElOuata, Kerzaz, Béni-Ikhlef, Timoudi et Ouled-Khodeir.