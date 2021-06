<span style='text-decoration: underline;'>Vaccination contre le coronavirus et ses variants</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour une adhésion massive</span>

Alors que la propagation des variants du coronavirus est désormais une réalité en Algérie, les spécialistes préconisent d’élargir au maximum la vaccination pour se prémunir contre les nouvelles souches notamment celle appelée «Delta».

Un appel pour l’élargissement de la campagne de vaccination avec l’impératif de l’adhésion des citoyens a été lancé, hier, par le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Fawzi Derrar. Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, M. Derrar a indiqué qu’il faut généraliser la vaccination pour éviter la propagation de ces variants notamment le «Delta». «Il est clair qu’actuellement, pour éviter le scénario de la souche Delta, il faudrait absolument que la vaccination puisse s’effectuer à un niveau très élevé», a-t-il préconisé.

Le directeur de l’IPA a soulevé dans le même contexte l’absence de l’adhésion de la population pour la campagne de vaccination. « S’il n’y a pas adhésion de la population, la donne va en s’aggravant et le danger planera pour tous et pour longtemps», a-t-il déploré. Il a souligné qu’il existe toujours une réticence en dépit de l’installation des chapiteaux dédiés à la vaccination de masse. «Malgré l’installation de chapiteaux pour rapprocher la population des centres de vaccination, mais il y’a une réticence», a-t-il affirmé, précisant que «cette réticence inquiète beaucoup car afin de sortir du tunnel de la pandémie, il faut une vaccination massive». Pour le Dr Derrar, l’adhésion de la population est un impératif pour éviter la reproduction en Algérie du scénario des pays ayant fait face au variant «Delta».

Il a affirmé qu’après une période d’accalmie, la situation épidémiologique connaît actuellement un rebond qui pourrait engendrer une détérioration avec l’apparition des mutants Alpha, Delta, Delta+, Gamma…etc. Cette situation n’est pas uniquement exclusive à l’Algérie, puisque à travers le monde, plusieurs pays font actuellement face à une dynamique virale.

Revenant au sujet de la réticence pour la vaccination, le président de l’IPA a affirmé que pas seulement le vaccin AstraZeneca qui est boudé par les citoyens, car d’autres questions ont suscité de la crainte chez certaines personnes. «Quand on questionne les gens, il y a certains qui vous disent que va-t-il se passer après la vaccination ? Est-ce qu’il n’y aura pas de changement dans mon organisme ? Est-ce que cette vaccination aura un effet attendu, y’a-t-il des lobbies», a affirmé le Dr Derrar. Le DG de l’IPA a affirmé que la vaccination a pour objectif de sauver des vies, avec le soutien des autres mesures barrières de prévention et de protection contre le coronavirus. «Chaque jour on enregistre des morts à travers le monde et cette mortalité ne peut être vaincue, selon l’OMS, que par un retour à l’acte préventif primaire qui a aidé à éradiquer des maladies par la vaccination «, a-t-il rappelé. Pour le DG de l’IPA il y a la nécessité d’aller vers des campagnes de sensibilisation «agressives» partout : dans les usines, dans les écoles, les universités, les administrations, entre autres.

À la question de savoir s’il faut rendre la vaccination obligatoire, le Dr Derrar a affirmé que «le débat est lancé d’ores et déjà dans certains pays pour rendre la vaccination obligatoire», signalant par ailleurs que « on s’y achemine, de toute façon, progressivement avec l’exigence du pass-vaccinal (ou passeport vaccinal) à l’échelle internationale». Il a suggéré, dans le même contexte, qu’il ne faut pas brusquer les gens pour les pousser à se faire vacciner mais il faut plutôt les convaincre pour qu’ils adhèrent à la campagne de vaccination. « Cette adhésion va amener des taux satisfaisants de vaccinés», a-t-il estimé.

Il a dans ce sillage lancé un appel afin d’élargir et multiplier les campagnes de sensibilisation pour rappeler «aux gens que si l’on veut baisser la tension sur les hôpitaux, baisser le taux de mortalité il va falloir adhérer à l’acte préventif primaire qu’est la vaccination».

Samir Hamiche