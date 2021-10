<span style='text-decoration: underline;'>SANTÉ</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour une fonction publique spécialisée</span>

Le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), le Dr Lyes Merabet a plaidé pour la mise en place d’une fonction publique spécialisée pour le secteur de la santé.

Cette démarche, précise-t-il, va apporter plus d’efficacité pour le secteur. Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, le Dr Merabet a affirmé que le SNPSP salue les décisions prises par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour soutenir et relever le pouvoir d’achat des fonctions publiques. Il a affirmé que la fonction publique générale on n’ arrive pas à répondre aux sollicitations des différents corps. « Jusqu’à présent avec la fonction publique générale on n’arrive pas à répondre aux sollicitations des différents corps, notamment celui de la santé puisque c’est un secteur qui travaille H24 et son organisation de travail est très différente », précise le Dr Merabet, appelant, par la même occasion, à engager « une réflexion afin de corriger les insuffisances et trouver des solutions», a-t- il déclaré..

Concernant la réforme du secteur, le Dr Merabet a appelé à concrétiser d’abord ce qui a été acquis et mis en place par des décisions annoncées par le président de la République que je remercie au passage. Parmi les exemples qu’il a cités, il s’agit les décisions du dossiers COVID, notamment sa reconnaissance comme maladie professionnelle, la prime trimestrielle « qu’on a beaucoup de difficultés à dégager », le dossier de la retraite, l’assurance maladie à 100% et la prime de décès, qui a été décidé pour les familles qui ont perdu un professionnel de la santé. Le Dr Lyes Merabet attend, prioritairement, en attendant la concrétisation de ces acquis, « une réorganisation, et ce, en espérant à aller vers des tripartites avec le gouvernement pour pouvoir travailler ensemble sur les échecs afin d’améliorer au plus vite la situation.

« C’est à travers la concertation et le dialogue, que nous voulons installer d’une manière pérenne, qu’on pourra arriver à mettre en place de véritables solutions aux problèmes qui sont posés », indique-t-il. Le président du SNPSP se dit, par ailleurs, « conforté par l’intérêt qu’accorde le président de la République au secteur de la santé en exigeant la présentation d’un plan et d’aller rapidement et profondément dans la réforme », le syndicaliste recommande « une approche consensuelle nationale » en association avec les partenaires sociaux, les associations de malades et les élus.

Samir Hamiche