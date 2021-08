<span style='text-decoration: underline;'>Le président de la CAPC Sami Agli</span>:<br><span style='color:red;'>Plaidoyer pour une réforme fondamentale du système bancaire et financier</span>

Le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli a indiqué hier que des investisseurs, membres de son organisation patronale ont déjà pris l’initiative de fabriquer les concentrateurs d’oxygène.

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, chaine1, le président de la CAPC a précisé que cette opération de fabrication de concentrateurs d’oxygène en Algérie se déroulera avec l’accord des ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la Santé pour les autorisations et les homologations nécessaires. Ainsi, il sera possible de fabriquer, localement, des concentrateurs d’oxygène. Dans ce sens, le président de la CAPC a estimé que les actions de solidarité et la mobilisation de sa confédération aux cotés des pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie de Covid-19, n’est qu’ « un devoir de leur part » et l’un « des principes de l’organisation ».

Le même responsable a rappelé que son organisation a mobilisé toutes les ressources financières et humaines disponibles pour accompagner les patients et les hôpitaux, en oxygène, masques et autres produits, et ce depuis le début de la pandémie en mars 2020. Il a en outre annoncé des discussions pour acquérir plus de 5000 concentrateurs d’oxygène prochainement.

Par ailleurs, M. Agli a estimé que la clé du succès et de l’efficacité des économies est bien « la stabilité du système juridique et législatif » qui les encadre, pour attirer les investisseurs. Ainsi, il a appelé à la préparation et l’accélération de la publication des textes d’application. L’hôte de la chaine 1 a avancé plusieurs solutions pour dépasser la crise sanitaire et atténuer ses répercussions sur l’économie. Selon lui, il est nécessaire de préserver les outils de l’économie en adoptant des décisions courageuses et réalistes en réduisant la bureaucratie, en restaurant et en renforçant la confiance entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics.

Sur un autre registre, M. Agli a indiqué que la construction d’un nouveau système économique ne peut réussir sans « une réforme réelle et fondamentale du système bancaire et financier ». En effet, il y a un début, mais le processus doit être accéléré, afin que le système bancaire soit fort et accompagne les clients en leur proposant divers mécanismes de financement et d’accompagnement.

L’invité de la radio nationale a rappelé également les propositions faites par son organisation au gouvernement afin de trouver une sortie pour cette crise économique. « Pour surmonter la crise actuelle, il est nécessaire d’impliquer tous les acteurs économique. Nous nous considérons des partenaires des pouvoirs publics et la force d’une proposition constructive. Ainsi, nous avons fait des propositions et continuerons à faire des initiatives dans divers domaines, pour construire un nouveau modèle économique, loin de la rente pétrolière et des marchés publics uniquement », a-t-il souligné. Par ailleurs, M. Agli a indiqué que dans les prochains jours, il présentera, avec d’autres organisations patronales, « un rapport détaillé sur le décollage économique ». Enfin, le patron de la CAPC a affiché son soutien au gouvernement déclarant « nous avons toute confiance au gouvernement, dirigé par le Premier ministre, qui est un homme spécialisé dans l’économie, et pour cette raison il est nécessaire de mettre l’économie au centre des politiques publiques ».

Noreddine Oumessaoud