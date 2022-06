<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Plan d’action de la sûreté de wilaya pour assurer une bonne saison estivale</span>

Dans l’objectif de permettre un bon déroulement de la saison estivale et aux estivants de passer de bons moments au bord de la mer en leur assurant la quiétude et la sécurité, les responsables de la sûreté de wilaya ont planifié un plan d’actions adéquat, afin que l’ordre soit assuré de façon permanente sur les plages sous leur coupe.

Ainsi, les activités illégales tels les parkings anarchiques, l’exploitation des plages à des fins lucratives sans autorisation sont combattus. A cet effet, selon un communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya, les policiers de la brigade de l’urbanisme et de la protection de l’environnement en collaboration avec leurs collègues de la deuxième sûreté urbaine ont entamé des opérations sur les plages « Metarba et Sidi Mejdoub » qui se sont soldées par la saisie de 364 chaises en plastique , 72 tables en plastique, 21 parasols, une table en bois et un parasol en roseaux. Auparavant, les policiers de la sûreté de wilaya ont interpellé des gardiens de 52 parkings anarchiques, et 07 personnes dont 04 mineurs s’adonnant à la mendicité. Des procédures judiciaires ont été établies et transmises au parquet.

Charef.N