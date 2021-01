<span style='text-decoration: underline;'>EL BRAYA</span>:<br><span style='color:red;'>Plantation d’arbustes et nettoyage de la forêt de «Zbeyda»</span>

Dans le cadre du programme pour la protection de l’environnement et d’arborisation qui est concrétisé au niveau des divers lieux de la wilaya d’Oran, une vaste campagne de plantation d’arbustes a été organisée au niveau des espaces de la forêt de « zbeyda » située à El Braya à Oued Tlelat.

Cette opération s’est déroulée avec la participation de plusieurs services qui œuvrent pour la protection de l’environnement ainsi que du mouvement associatif qui active dans le domaine. Ces services ont procédé à la plantation d’arbustes au niveau dudit lieu. Cette manifestation a permis également de nettoyer le milieu forestier.

Le but de cette action est de donner à cette forêt une belle image et de permettre, notamment, aux bénévoles de participer à ce genre de manifestation et de s’impliquer encore plus et de multiplier leurs efforts dans le domaine de volontariat et des actions de la préservation de l’environnement.

Dans le même cadre, il a été signalé que cette opération vise à revaloriser les espaces verts qui relèvent de ce lieu et d’assurer aux visiteurs une belle vue et de leur permettre d’apprécier la nature et le calme loin du bruit de la ville et des klaxons interminables des nombreux automobilistes , de la foule et de profiter pleinement de la verdure lors des moments de pause et de détente durant les vacances et les week-ends surtout durant la saison haute.