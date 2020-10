<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Plantation de 1.800 arbustes à la forêt d’El Hadj Baba</span>

Une vaste campagne de plantation de 1.800 arbustes à haute tige a été organisée dimanche, à la forêt d’El Hadj Baba à Constantine, à l’initiative de la conservation des forêts, a-t-on appris auprès des services de cette conservation.

Cette opération est inscrite dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l’arbre, coïncidant annuellement le 25 octobre, a précisé à l’APS, le chargé de l’information et de la communication de la conservation, Ali Zegrour.

«Elle vise principalement le renforcement du patrimoine forestier et la récupération des zones ravagées par des incendies», a indiqué le même responsable détaillant que cette opération de reboisement intervient en complément des actions de plantation réalisées dans diverses communes de la wilaya, au titre de la saison 2019-2020, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement.

Il a ajouté que ce Plan national, initié par le ministère de l’Agriculture et de développement rural, sous le slogan «Plantons un arbre pour chaque citoyen» a permis la mise sous terre de près de 31.000 plants d’arbustes à Constantine.

La campagne de reboisement de cette journée a été lancée en collaboration avec la direction de l’environnement, les scouts musulmans algériens (SMA) et des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), chargés de nettoiement. Les organisateurs de cette initiative, à laquelle ont pris part aussi des associations versées dans le domaine de l’environnement, ont procédé à l’organisation parallèlement, d’une opération d’assainissement de ce site forestier, ayant porté sur la collecte d’un total de cinq(5) tonnes de déchets inertes.

Le programme de célébration de cette journée a été marqué également dans la wilaya de Constantine par l’organisation de plusieurs actions de reboisement et de désinfection des écoles primaires et des quartiers, à l’initiative de l’association de la protection de la nature et de l’environnement (APNE), a affirmé de son côté, le président de l’APNE, Abdelmadjid Sebih. L’opération est inscrite au titre du programme d’activités 2020, de cette association portant embellissement des sites urbains.