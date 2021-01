<span style='text-decoration: underline;'>Poursuite des opérations de reboisement</span>:<br><span style='color:red;'>Plantation de 4000 arbustes dans la forêt de Safra</span>

Les opérations de reboisement à Oran se sont poursuivies hier avec la 11ème campagne organisée par les services concernés.

Cette fois-ci à la forêt de Safra dans la commune de Boutlelis. Cette opération a permis la plantation de 4000 arbustes dans un seul site sur une superficie de 3.5 hectares. Près de 400 participants ont pris part à cette campagne dont des bénévoles et des agents des différentes directions concernées comme la conservation des forêts et la protection civile ainsi que la société civile représentée par une quarantaine d’associations. Notons que ces opérations vont se poursuivre jusqu’au mois de mars prochain. Les bénévoles des associations de protection de l’environnement présents sur place ont appelé à la multiplication de ces opérations de reboisement et le suivi notamment en matière d’arrosage, comme il ne suffit pas de planter les arbres, mais de les arroser périodiquement, pour réussir ces initiatives dans les mois à venir.

La wilaya d’Oran est devenue une wilaya pionnière ces dernières semaines en matière de plantation d’arbres. Ce qui se répercutera positivement sur l’environnement dans les années à venir.

Fethi Mohamed