<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Plantation de plus de 2.000 arbustes à Ouled Mimoune</span>

Plus de 2.000 arbustes de différentes espèces forestières ont été plantés, lundi, à Ouled Mimoune, dans la wilaya de Tlemcen, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la forêt.

Cette opération ciblant la forêt de Zerdab, relevant de la commune d’Ouled Mimoune a vu la participation des éléments de l’ANP, de la protection civile ainsi que par des membres de la société civile. Elle permettra la régénération du couvert forestier de cette région de la wilaya, théâtre dans le passé de nombreux incendies ayant ravagé de dizaines d’hectares de forêts .

Le wali de Tlemcen, Amoumene Mermouri, a mis à profit la célébration de cette journée pour rappeler la nécessaire prise de conscience chez tout un chacun, pour la protection et la sauvegarde des ressources forestières de la wilaya par l’implication directe de la société civile. L’objectif étant de garantir la pérennité de ce patrimoine forestier et d’assurer un développement durable à même de générer des ressources aux populations riveraines.

La célébration de la journée internationale des forêts a également donné lieu à diverses expositions à travers lesquelles, tous les intervenants activant dans la protection et le développement de ces zones boisées, ont expliqué leurs missions et leurs projets. Les expositions ont aussi mis en exergue la multitude des petites entreprises créées au cours de ces dernières années par des jeunes universitaires qui tentent d’innover en matière de productions apicoles aux arômes divers, d’utilisation de plantes médicinales pour les besoins de la parapharmacie et l’extraction d’huiles essentielles utilisées dans plusieurs domaines médicales, nutritifs ou dans les soins de beauté.