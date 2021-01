<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Plantation de plus de 350.000 arbustes depuis le lancement de la campagne de reboisement</span>

Plus de 350.000 arbustes ont été plantés dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès depuis le lancement de la campagne nationale de reboisement le 25 octobre dernier, a-t-on appris samedi auprès de la conservation des forêts.

Le conservateur des forêts, Rachid Fettati, a fait part d’un bilan de plantation de 350.000 arbustes dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes depuis le début de la campagne nationale avec la participation d’éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et d’instances. Poursuivant cette campagne, la conservation des forêts de la wilaya a programmé samedi une campagne de reboisement dans la commune d’Ain Adhan avec la contribution de l’ANP, de la gendarmerie et de la sûreté nationales, des Scouts musulmans algériens (SMA) et d’autres instances dont les services de la daira et communaux, les directions de la santé et de la population, de la formation et de l’enseignement professionnels et d’associations locales, où plus de 2.000 arbustes ont été mises en terre sur une superficie de deux hectares dans la forêt de Guetarnia. Cette vaste campagne devra se poursuivre jusqu’au 21 mars prochain à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’arbre en programmant plusieurs opérations avec la participation des parties prenantes pour atteindre un objectif de plantation de 45 ha, soit l’équivalent de 1,500 million d’arbustes. A rappeler que la wilaya de Sidi Bel-Abbès a occupé, l’année dernière, la première place au niveau national en réussissant la plantation de plus de 1,3 million d’arbustes.