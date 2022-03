<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Plantation de plus de 50.000 arbres depuis octobre dernier</span>

Dans le cadre de la journée mondiale des forêts coïncidant avec le 21 du mois de mars dernier, une vaste campagne de reboisement a eu lieu à travers les quatre régions de la wilaya de Sidi Bel Abbés.

En chiffres, et depuis le lancement de la campagne de reboisement qui a débuté le mois d’octobre 2021, ce sont plus de cinquante mille arbres qui ont étés plantés à l’instar des arbres d’eucalyptus, le pin fruitier, le caroubier, le chêne-liège et le cyprès. A présent, une autre campagne est lancée concernant la programmation de plantations d’une centaine d’hectares dans la région de Rdjem Demmouche au sud de la wilaya, 250 autres hectares toujours au sud, 800 hectares au niveau de la région de Sfisef (est), ajoutés au cinq mille arbustes plantés lundi passé. A signaler que la police a également fêté la journée mondiale de la forêt du 21 mars dernier sous le slogan ‘la forêt, une production et une consommation durables.

M.Bekkar