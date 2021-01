<span style='text-decoration: underline;'>Banque d’Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>«PLP Leasing Financement» n’a pas les autorisations pour exercer </span>

La Banque d’Algérie (BA) et l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) ont indiqué mercredi, dans deux communiqués distincts, que l’entité dénommée «PLP Leasing Financement» qui revendique la qualité d’établissement de crédit-bail en Algérie, n’a ni le statut, ni les autorisations requises pour l’exercice des activités d’établissement financier, appelant le grand public à faire preuve de vigilance.

«Une entité dénommée PLP Leasing Financement qui revendique le qualité d’établissement de crédit-bail en Algérie, n’a ni le statut, ni les autorisations requises pour l’exercice des activités d’établissement financier, conformément à la législation en vigueur», a précisé la Banque d’Algérie (BA) dans son communiqué. Cette entité, sise à Oran, et dispose d’une antenne à El Achour (Alger), fait la promotion, par l’entremise du site Web (https://plpleasing.com/), de services de financement qu’elle se propose de commercialiser, au profit des entreprises, des commerçants et des particuliers, a expliqué la même source.

A cet effet, la Banque d’Algérie a appelé le grand public à faire preuve «d’une grande vigilance afin de se prémunir des agissements de telles entreprises», et à «ne traiter qu’avec des établissements financiers dûment autorisés et agréés par le Conseil de la monnaie et du Crédit et la Banque d’Algérie». La BA a invité, en outre, le grand public à consulter la liste actualisée des banques et établissements financiers agréés, disponible sur le site Web de la Banque d’Algérie (https://bank-ofalgéria.dz) et publiée annuellement sur le Journal Officiel, rappelant que la dernière publication est insérée dans le J.O N 15 du 21/03/2020.

Pour sa part, l’ABEF a fait savoir, dans son communiqué, à ses adhérents et partenaires ainsi qu’au grand public, que «cette entité (PLP Leasing) «n’est pas adhérente à l’ABEF et ne figure pas sur la liste des banques et établissements financiers agréés par la Banque d’Algérie». A ce titre, l’Association des banques, a demandé à l’ensemble de ses adhérents et à sa clientèle de «prendre toutes les dispositions nécessaires à l’effet de n’engager aucune transaction avec cette entité en tant qu’établissement financier ou avec toute autre entité du genre (non agréée)».