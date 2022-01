<span style='text-decoration: underline;'>Météo</span>:<br><span style='color:red;'>Pluies et neige sur les wilayas de l’Ouest du pays</span>

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront, jeudi, plusieurs wilayas de l’Ouest du pays, indique mercredi, un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

Placées en vigilance «Orange», les pluies affecteront les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbes et Saida, précise la même source. La quantité de pluie qui sera accompagnée de rafales de vent sous orages, oscillera entre 20mm et 40 mm durant la validité du BMS qui s’étend du jeudi 6 janvier 00h00 à 12h00.

Par ailleurs, des chutes de neige affecteront, jeudi aussi, les reliefs de l’Ouest du pays, indique un autre Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie (ONM). Les wilayas concernées sont Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret (sud), Laghouat (nord ), El Bayadh et Naâma, précise la même source, ajoutant que l’épaisseur de la neige qui tombera sur les reliefs de 1100 mètres d’altitude oscillera entre 10cm et 15cm.

La validité de ce BMS, placée au niveau de vigilance «Orange», s’étalera de 03h00 à 12h00.