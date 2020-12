<span style='text-decoration: underline;'>A partir de vendredi soir</span>:<br><span style='color:red;'>Pluies orageuses et chutes de grêle sur l’Ouest et le Centre du pays</span>

Pluies orageuses et chutes de grêle sur l’Ouest et le Centre du pays

A partir de vendredi soir : Pluies orageuses et chutes de grêle sur l’Ouest et le Centre du pays

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront plusieurs wilayas de l’Ouest et du Centre du pays à partir de ce vendredi soir, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par le Centre national de la météorologie.

Les wilayas concernées par cette alerte de niveau Orange sont: Tlemcen, Ain-Temouchent, Oran, Mostaganem, Sidi-Bel-Abbès, Mascara, Relizane, Chlef, Tissemsilt, Ain-Defla, Tipaza, Blida et Alger où la quantité de pluie estimée varie entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm durant la validité de ce BMS qui s’étalera de vendredi à 21h jusqu’à samedi à 12h. Des rafales de vent sous orages affecteront également ces wilayas, précise la même source.