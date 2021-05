<span style='text-decoration: underline;'>Un gaspillage de plus en plus inquiétant</span>:<br><span style='color:red;'>Plus 4 millions de baguettes de pain jetées en 20 jours</span>

Durant la période allant du 13 avril dernier au 2 mai en cours, les Algériens ont gaspillé plus de 4 millions de baguettes de pain, soit plus d’un million de kilogrammes.

Ce chiffre effrayant a été annoncé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans un bilan rendu public. Ce bilan, réalisé en coordination avec les secteurs concernés sur l’ensemble des wilayas du pays, démontre les quantités considérables de pain gaspillé enregistré à travers les différentes régions du pays.

Le ministère de l’Intérieur a qualifié ce phénomène de contraire aux valeurs de la société, soulevant les répercussions du phénomène de gaspillage et de consommation irrationnelle du pain sur l’économie nationale compte tenu du coût financier relatif à l’approvisionnement du marché national en matières essentielles pour la production du pain, notamment le blé dur et les autres matières essentielles subventionnées qui sont importées en devise.

Dans le but de mettre fin à ce phénomène, les autorités lancent pour la énième fois un appel aux citoyens les invitant à «respecter les règles de consommation rationnelle et éviter toute forme de gaspillage qui est contraire aux valeurs de notre religion et aux traditions et mœurs de la société algérienne ainsi que la culture de consommation rationnelle». Les partenaires et les représentants de la société civile ont été appelés à «la poursuite et à l’intensification de leurs efforts en matière de sensibilisation aux côtés des autorités publiques à même de réduire ce bilan négatif et d’atténuer ses répercussions économiques et sociales, au moment où le citoyen reste le seul maître de cette situation. Dans le même sillage, l’Agence Nationale des Déchets (AND) a également rendu public les résultats d’une étude sur les déchets ménagers. Ainsi, le taux de gaspillage alimentaire s’est élevé à 19% du total des déchets ménagers produits pendant le Ramadhan en cours, qui se compose également de déchets ultimes non recyclables (53%) et de déchets d’emballages en plastique et en papier (23%), précise-t-on et de souligner que la quantité de déchets ménagers produits durant le mois de Ramadhan en cours a augmenté de 10% par rapport à la moyenne enregistrée les mois précédents de l’année estimée à 1,12 million de tonnes par mois

Ces résultats, souligne-t-on, avaient été obtenus après examen des déchets produits par des échantillons de familles algériennes (constituées de cinq personnes) résidant dans différentes communes d’Alger et de sa banlieue, afin d’étudier leur comportement alimentaire.

L’augmentation enregistrée de la quantité de déchets pendant le Ramadhan, estimée à 10 %, comprend les déchets alimentaires et les matières plastiques à usage unique.

Noreddine O