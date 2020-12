<span style='text-decoration: underline;'>Adrar</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 1.340 réservations hôtelières pour les vacances de fin d’année</span>

Pas moins de 1.347 réservations hôtelières ont été enregistrées au niveau des structures d’accueil de la wilaya d’Adrar et de la wilaya déléguée de Timimoun, à l’occasion des vacances de fin d’année, a-t-on appris mardi auprès de la direction du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial d’Adrar.

Les structures d’accueil, hôtels, camps et résidences touristiques implantées sur le territoire du Gourara (Timimoun), une destination privilégiée des touristes et des agences de tourisme de différentes régions, ont affiché complet, avec exploitation à demi-régime en application des mesures préventives imposées par la conjoncture exceptionnelle du Covid-19, a expliqué le directeur du secteur, Oumari Touhami.

Des sorties sur le terrain ont été organisées par les services du tourisme au niveau des structures touristiques, pour s’assurer du respect du protocole sanitaire et de l’exploitation à 50% de leurs capacités, en vue de se conformer aux règles de distanciation physique.

Pour permettre aux visiteurs de la région de passer d’agréables vacances, les services du tourisme ont projeté l’organisation, si les conditions le permettent, d’activités récréatives présentielles en l’honneur des touristes, et d’autres virtuelles à travers les réseaux sociaux pour promouvoir les produits touristiques, vulgariser les sites archéologiques, les articles de l’artisanat, et le patrimoine matériel et immatériel de la région.

Le tourisme domestique sera de mise en cette conjoncture à travers l’organisation par l’association «Ness El-Kheir’’ d’une caravane de tourisme de solidarité en faveur des familles, en coordination avec les secteurs du tourisme, de l’environnement, des forêts, de la solidarité et des Scouts Musulmans algériens.

Dans le but de faire profiter ces familles des activités touristiques, le secteur leur a prévu des cartes d’abonnement leur permettant de bénéficier des circuits à travers les sites archéologiques, les ksour, les casbahs et les Oasis, ponctuées de campagnes de nettoiement et de boisement, dans le strict respect du protocole sanitaire. L’initiative s’assigne comme objectifs l’ancrage de la culture de l’éco-tourisme, la préservation des sites touristiques, ainsi que la promotion et la vulgarisation des destinations touristiques de la région.

Une bonne affluence de familles est déjà relevée vers les sites précités, dont la grotte de «Temassekht’’, dans la commune de Fenoughil (Sud d’Adrar), première halte dans le programme des circuits touristiques, indiqué les organisateurs.