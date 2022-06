<span style='text-decoration: underline;'>Tipasa</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 1.500 contractuels titularisés dans le secteur de l’éducation</span>

Quelque 1.512 jeunes employés dans le secteur de l’éducation de la wilaya de Tipasa dans le cadre des contrats de pré-emploi, ont bénéficié d’une insertion professionnelle, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de l’éducation.

«Ce dossier est définitivement clos à Tipasa», a affirmé le directeur de l’éducation de la wilaya, Mahmoud Faouzi Tebboune, lors de la cérémonie d’intégration de la dernière promotion de contractuels, au nombre de 601, dans des postes de conseillers pédagogiques au niveau d’établissements d’enseignement primaire. Les décisions d’insertion professionnelle ont concerné plusieurs postes et tous grades administratifs et d’enseignement confondus, dont des conseillers pédagogiques, des ouvriers professionnels, des agents administratifs, et des archivistes, selon le directeur de l’éducation. Il a signalé que la création du poste de conseiller pédagogique au niveau des établissements du primaire est une réponse au besoin exprimé à leur niveau pour ce type de postes visant à renforcer l’encadrement en leur sein. Les conseillers pédagogiques bénéficiaires d’une décision d’intégration, remise au cours d’une cérémonie présidée par le wali de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta, ont été répartis sur 323 établissements d’enseignement primaire à travers 28 communes. Les titulaires de contrats de pré-emploi du secteur de l’éducation sont répartis sur trois niveaux, basés sur leur ancienneté, les moins de trois ans, entre 3 et 8 ans d’ancienneté, et plus de 8 ans d’ancienneté. Ces derniers (plus de 8 ans de service) bénéficieront d’un rappel avec effet rétroactif à compter de novembre 2019, selon le directeur de l’éducation de Tipasa.