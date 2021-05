<span style='text-decoration: underline;'>42 hôtels seront réceptionnés à Oran dans les mois à venir</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 10.000 lits prévus pour les jeux méditerranéens 2022</span>

Oran est un véritable pôle touristique en Algérie. La 2eme ville du pays est celle qui enregistre le plus grand nombre d’estivants à travers le littoral durant la saison estivale. El Bahia s’apprête également à organiser les jeux méditerranéen 2022.

Un événement qui implique la coordination de plusieurs secteurs notamment celui du tourisme. Oran doit avoir une capacité d’accueil qui pourra répondra aux exigences mais également à la qualité de service qui reste le maillon faible dans les hôtels et les complexes touristiques.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi a salué simanche lors de sa visite à Oran les réalisations en matière de capacité hôtelière en prévision des jeux méditerranéens 2022, comme le projet du complexe touristique «Grand Oran» de la chaîne hôtelière «Az» en cours de réalisation à Hai Fellaoucen, qui est qui est composé entre autres d’un centre commercial, un centre de conventions, un SPA, et des espaces de loisirs et de détente, ce qui fera de ce complexe un véritable pôle touristique à Oran. Il est pour information d’une capacité de 374 lits.

Le Ministre a rappelé qu’Oran a bénéficié en matière de capacité hôtelière de plusieurs projets, «Il y a près de 40 hôtels d’une capacité de 4000 lits, en attendant la réception de 42 autres hôtels d’une capacité de 6.000 lits en prévision des jeux méditerranéens 2022» a-t-il dit.

Le Ministre a également inauguré l’hôtel «Riadi» d’une capacité de 130 lits et le SPA de l’hôtel Liberté.

Le SPA a des propriétés thérapeutiques pour soulager des maux et relaxation. Le Ministre du tourisme a, aussi, visité une exposition sur les produits utilisés dans ces structures comme les huiles essentielles et les savons traditionnels.

Il a salué la réalisation de ces structures touristiques aux normes internationales pour faire d’Oran «un véritable modèle» dans le secteur touristique.

Fethi Mohamed