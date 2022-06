Plus de 100 stadiers pour encadrer le stade de Sig

La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Mascara a mobilisé plus de 100 stadiers pour assurer un bon encadrement du stade de football de Sig relevant du nouveau pôle sportif qui abritera à partir de dimanche, une partie des rencontres programmées dans le cadre de la 19ème édition des JM Oran-2022, a-t-on appris, samedi, de cette instance.

Le DJS a réuni dernièrement plus de 100 stadiers, mobilisés pour encadrer le nouveau stade de football de la ville où se dérouleront une partie des compétitions des JM Oran-2022, afin de leur prodiguer des conseils et des orientations pour assurer un bon encadrement de ce site où se dérouleront neuf matchs de football programmés. Des exercices pratiques virtuels ont été organisés dans l’enceinte du nouveau stade de football de Sig afin de jauger la disponibilité des stadiers pour assumer leur mission, après avoir bénéficié d’une session de formation à l’Institut national de formation supérieure des cadres sportifs à Ain El-Turk (Oran). Ces stadiers sont des bénévoles recrutés dans les structures de la wilaya relevant de la DJS. Par ailleurs, la même direction a procédé au recrutement de vingt agents spécialisés pour l’entretien du matériel d’éclairage nocturne, des projecteurs et du matériel de sonorisation ainsi que de la pelouse du stade de football. Le responsable de la DJS a indiqué que le stade de football est prêt pour accueillir, dès dimanche, les deux rencontres de football Algérie-Espagne (17 heures) et Maroc-France (20 h).