<span style='text-decoration: underline;'>PLACE TAHTAHA (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 1000 citoyens vaccinés contre la covid</span>

Plus de 1000 citoyens ont été vaccinés dans le chapiteau de la place « Tahtaha » à Medina Djedida depuis le début de l’opération de vaccination dans les places publiques, a-ton appris hier auprès de la direction de la santé et de la population de la wilaya.

Les personnes qui ne peuvent pas s’inscrire au niveau de la plate-forme du ministère de la Santé et de la population ou les polyclinique peuvent se déplacer au niveau du grand chapiteau de la place « Tahtaha », où une équipe multidisciplinaire est sur place pour la prise en charge des citoyens désirant se faire vacciner.

Une équipe composée notamment d’un psychologue, de médecins et d’agents de la protection civile. Il est à noter également que les 50 polycliniques de la wilaya d’Oran sont ouvertes de 08h du matin jusqu’à 16h pour la vaccination. Oran a reçu plusieurs quotas de vaccins, dont 30.000 doses du vaccin chinois a reçues la semaine dernière. Concernant la situation épidémiologique actuelle à Oran, le nombre des cas est en augmentation. Chez les citoyens, on ne donne plus d’importance au Covid- 19. Peu portent des bavettes dans les bus, magasins et les marchés.

La situation est revenue à la normale dans les cafétérias et autres commerces. Les conseils et les gestes préventifs restent uniquement mentionnés dans les affiches à l’entrée de ces commerces, mais à l’intérieur, ces mesures ne sont pas du tout respectées. Les cas de contamination ne cessent d’augmenter, actuellement Oran dépasse les 35 cas par jour. Même pour les décès, il y a une nette augmentation. Alors que d’habitude on enregistrait 3 décès par semaine, actuellement on dépasse les 8 par semaine. «Malheureusement la population ne respecte pas les mesures préventives notamment le port de la bavette et la distanciation physique» dira le docteur Boukhari chargé de communication de la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran.

Fethi Mohamed