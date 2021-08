<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 12.000 infractions au confinement sanitaire depuis le 26 juillet</span>

Plus de 12.000 procès verbaux d’infraction au confinement sanitaire ont été délivrés par les services de la sûreté de wilaya de Blida depuis le début de mise en œuvre de ces mesures le 26 juillet écoulé, a-t-on appris lundi, auprès de la cellule communication de cette institution sécuritaire.

Depuis le 26 juillet, les services compétents de la wilaya ont délivré quelque 12.908 procès verbaux contre des personnes contrevenantes aux mesures du confinement sanitaire, a-t-on précisé de même source. Il a été procédé durant la même période à la mise en fourrière de 5.668 véhicules et de 2.502 motocycles, pour infraction aux horaires du confinement sanitaire. S’agissant des activités commerciales, la même source a signalé le contrôle, par le services concernés de la wilaya, de 12.130 locaux commerciaux ayant abouti au constat de 2.379 infractions relatives à la distanciation physique, 2.140 infractions relatives aux conditions de désinfection et de prévention, 1.669 infractions pour absence d’affichage relatif aux mesures barrières contre la Covid-19 et 3.793 infractions pour non port de masque de protection au sein d’espaces commerciaux. Parallèlement à ces opérations de contrôle, les campagnes de prévention et de sensibilisation se poursuivent, à travers notamment des opérations de désinfection, la distribution de brochures sur les mesures de prévention de la Covid-19 et la sensibilisation des commerçants, sur l’importance du respect des gestes barrières.