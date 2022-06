<span style='text-decoration: underline;'>Déroulement du BEM dans l’ouest du pays</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 138.000 candidats entament les épreuves</span>

Plus de cent-trente-huit mille (138.504) candidats ont entamé lundi dans l’Ouest du pays les épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM) session juin 2022 dans le respect strict des mesures du protocole de prévention du coronavirus.

Dans la wilaya d’Oran, les autorités locales ont procédé au lancement officiel des épreuves avec l’ouverture des plis de l’épreuve de la langue arabe au niveau du CEM «Zech Tayeb» dans le quartier Akid Lotfi.

Quelque 30.433 candidats dont 818 libres et 92 candidats détenus dans des établissements de rééducation et 22 autres aux besoins spécifiques ont été répartis sur les 110 centres d’examen dont un ouvert au niveau de l’établissement pénitentiaire de Misserghine et un autre au Centre anti- cancer (CAC) d’El-Hassi, au profit des enfants cancéreux. Dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, 13.567 candidats dont 432 libres sont accueillis au niveau de 69 centres d’examen et encadrés par 4500 enseignants et administrateurs. Tous les moyens matériels et logistiques ont été mis à la disposition des candidats pour la réussite des épreuves dont 43 réfectoires et 175 véhicules de transport. A El Bayadh, plus de 6.300 candidats à l’examen du BEM ont été recensés dont près de 200 libres. Ces effectifs sont répartis entre 35 centres d’examen, encadrés par plus de 1.900 enseignants et administrateurs chargés de veiller au bon déroulement de ces épreuves. Dans la wilaya de Nâama, 4.925 candidats passent les épreuves à travers 29 centres d’examen.

Deux centres de correction ont été retenus à Mechria et Aïn Sefra. A Tiaret, les autorités locales ont supervisé le lancement officiel de cet examen pour lequel 10.470 candidats postulent dont 313 candidats libres et 205 candidats pensionnaires de l’établissement de rééducation. Deux nouveaux centres d’examen ont été ouverts dans les localités d’El Fayha et Madna, ainsi que 72 réfectoires devant assurer des repas chauds aux candidats. Dans la wilaya de Relizane, plus de 15.000 candidats ont été recensés dont 205 libres et 87 pensionnaires d’établissements de rééducation, répartis sur 63 centres.

A Mascara, ce sont 18.047 candidats inscrits pour l’examen du BEM dont 318 libres. Ces effectifs ont été répartis entre les 65 centres d’examen. A Saïda, le nombre de candidats est de l’ordre de 7.762 élèves répartis entre 33 centres et encadrés par 3.302 agents chargés de veiller au bon déroulement des épreuves.

Enfin, à Tlemcen, plus de 22.000 candidats se sont présentés à cet examen, dont 427 libres, 22 autres parmi les détenus de l’Etablissement de rééducation et 10 candidats inscrits dans des établissements d’enseignement privés. Ces effectifs ont été répartis entre 76 centres d’examen.