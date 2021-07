<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL-ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 150 cas du covid et un prochain protocole sanitaire plus strict</span>

La situation est désormais in quiétante suite à la propagation de la pandémie du covid avec sa troisième vague.

Ce sont plus de 150 cas récemment enregistrés à Sidi Bel Abbés. L’EPH Dahmani Slimani de Sidi Djillali est presque saturé en accueillant 89 cas dont 12 en réanimation, et 77 sous traitement dont des cas d’urgence. Le service de rééducation du CHU Abdelkader Hassani récemment ouvert à cause du nombre croissant des malades du covid, a reçu près d’une trentaine de cas ajoutés aux 19 cas dans le service des consultations. Cette situation alarmante a poussé les responsables du secteur de la santé à se concerter afin de penser à prendre des mesures de confinement et un protocole sanitaire plus stricts, car en réalité il existe une totale indifférence envers la gravité de la situation. A titre d’exemple, les cafés sont bondés de gens, les bus et autres transports urbains et inter-urbains et les centres de la poste sont pleins de gens et presque tout le monde ne porte pas de bavette, et le pire trois jours de l’Aïd sans que les éboueurs passent partout et des rues sales dans la capitale de la Mekerra et la rareté de l’eau de robinet. Signalons que les horaires de confinement viennent d’être resserrés à Bel Abbés pour passer de 23 heures à 04 heures.

M.Bekkar