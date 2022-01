<span style='text-decoration: underline;'>Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 1,6 million qx d’agrumes attendus cette saison</span>

Une récolte prévisionnelle de plus d’ 1,6 million qx d’agrumes (toutes variétés confondues) est attendue à Chlef, au titre de la campagne agricole en cours, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

«Cette production prévisionnelle est relativement à la hausse comparativement à celle de la campagne écoulée», a indiqué le DSA, Missoum Tahri, signalant que la culture d’agrumes, à Chlef, occupe une superficie de 6.685 ha, dont 5.750 ha productifs, dans l’attente de l’entrée en production d’autres vergers d’agrumes, durant la prochaine saison. Le même responsable a salué les efforts consentis par les agriculteurs pour développer la filière agrumicole, à travers l’introduction de nouvelles techniques dans l’intensification et la culture de nouvelles variétés et le recours au système du goutte-à-goutte pour l’irrigation et qui a contribué au relèvement du rendement des arbres et l’amélioration de la qualité des fruits. Il a, également, souligné l’accompagnement assuré par les autorités locales aux agriculteurs, pour, notamment, l’obtention des autorisations de forage de puits et l’acquisition d’équipements agricoles modernes, dans le cadre de différentes formules d’aide. Concernant le rendement pour cette saison, un agrumiculteur, Mohamed Benyamina, a observé qu’il est de plus de 300 qx, ce qui est «satisfaisant», vu «les facteurs climatiques ayant sévi cette saison et les maladies fongiques qui ont affecté les orangers, à l’origine de la chute des fruits dans certains vergers. La campagne de récolte des agrumes a été lancée, à Chlef, début octobre dernier, pour les variétés précoces. Elle se poursuivra jusqu’aux mois d’avril et mai prochains pour les variétés tardives.