Plus de 165 millions DA au profit des clubs algériens

Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a procédé à la répartition des aides décidées par la Fédération internationale de football (Fifa) et de la Confédération

africaine de football (CAF) au profit des clubs algériens d’un montant global de 165,6 millions de dinars, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, indique mercredi un communiqué de l’instance fédérale.

A l’issue de sa réunion mensuelle statutaire tenue mardi, le bureau fédéral a décidé d’octroyer 60 millions de DA pour la Ligue de football professionnel (LFP), à savoir 3 millions DA pour chacun des 20 clubs constituant la Ligue 1.

La Ligue nationale de football amateur (LNFA) a bénéficié, quant à elle, d’un montant de 39,6 millions de DA, à savoir 1,1 millions DA pour chaque club (36 clubs), alors que la Ligue inter-régions (LIRF) a bénéficié d’un montant de 6 millions DA.

De leur côté, les Ligues régionales ont bénéficié dans le cadre des aides octroyées suite à la pandémie de la COVID-19, d’un montant de 36 millions DA pour les neuf ligues (4 millions chacune), alors que 24 millions DA seront distribués sur les 48 Ligues de wilaya (5 millions DA chacune).

Pour rappel, la FAF a bénéficié d’un montant d’un million de dollars de la part de la FIFA et d’un autre de 300.000 dollars émanant de la CAF. L’aide de l’instance continentale a été déjà virée, alors que celle de la FIFA se fera en deux tranches : la première dans les prochains jours et la seconde le mois de décembre 2020, précise la même source.

Par ailleurs, et comme décidé lors des réunions avec les représentants des clubs de la Ligue 1 professionnelle (le 26/08) et de la Ligue 2 nationale (le 31/08), les quotes-parts destinées à la Ligue de football professionnel (LFP) et à la Ligue nationale de football amateur (LNFA), représentent une contribution de la FAF aux frais d’engagements des clubs pour la saison 2020/2021.