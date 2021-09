<span style='text-decoration: underline;'>Confinement sanitaire</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 18.000 infractions enregistrées depuis le 17 août</span>

Les services de sûreté nationale ont enregistré 18.022 infractions liées au non respect du confinement sanitaire durant la période allant du 17 août au 3 septembre en cours, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Il s’agit de 2.990 infractions liées au rassemblement et au non respect de la distanciation physique, 2646 infractions liées au non respect des mesures préventives lors de la vente commerciale, ajoute le communiqué, citant la mise en fourrière de 12.386 véhicules. Les services de police veillent à «intensifier» les patrouilles et les opérations de contrôle, de même que les actions de sensibilisation, à travers leur territoire de compétence pour contribuer aux efforts de «lutte» contre la propagation de la pandémie, conclut le communiqué.