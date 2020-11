<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19 </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 1800 lits supplémentaires mobilisés par le ministère de la Santé</span>

Suite à la hausse du nombre de contaminations en Covid-19, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a décidé de mobiliser plus de 1 800 lits supplémentaires à travers le pays pour les personnes atteintes de Covid-19.

Dans une déclaration à la Radio nationale, la responsable au ministère de la Santé Lamia Yacef a confirmé encore la mobilisation d’un nombre important de lits pour les personnes atteintes du Covid-19 et ce, pour accueillir le plus grand nombre de malades.

Dans ce sens, l’Algérie, avait mis en place depuis le début de la pandémie, une série de mesures préventives pour doubler le nombre de lits dans les établissements hospitaliers et prendre en charge les patients Covid-19 en fonction des besoins nationaux et de l’évolution de l’épidémie. Depuis deux semaines, le nombre de personnes atteintes par le coronavirus ne cesse d’augmenter. C’est pourquoi, il a été décidé de mettre en place un plan et une stratégie pour faire face à cette pandémie.

Le Président de la République Monsieur Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré à maintes reprises sur la disponibilité de lits dans les différents hôpitaux et établissements hospitaliers pour prendre en charge les malades et les personnes atteintes par le coronavirus.

En plus des mesures prises au niveau des hôpitaux, le gouvernement a durci les mesures de confinement. Ainsi, il a été question de revoir les horaires de couvre-feu qui a été changé dans plusieurs wilayas. Le confinement est de 20 h à 5 h du matin dans 32 des 48 wilayas. Le transport urbain public et privé durant les week-ends a été aussi suspendu sur l’ensemble du territoire national.

Le Gouvernement a décidé la prorogation de la mesure de fermeture, pour une période de 15 jours, des marchés de vente des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national. La fermeture, pour une période de 15 jours, des activités suivantes : les salles omnisports et les salles de sport ; les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages ; les maisons de jeunes ; les centres culturels. Plusieurs commerces devront cesser toute activité à partir de 15h pendant 15 jours. Les activités concernées par la mesure de limitation du temps d’activités sont : « le commerce des appareils électroménagers ; le commerce d’articles ménagers et de décoration ; le commerce de literies et tissus d’ameublement ; le commerce d’articles de sport ; le commerce de jeux et de jouets ; les lieux de concentration de commerces ; les salons de coiffure pour hommes et pour femmes ; les pâtisseries et confiseries ». Aussi, ajoute-t-on de même source, « les cafés, restaurations et fast-food limitent leurs activités uniquement à la vente à emporter et sont également soumis à l’obligation de fermeture à partir de 15 heures».

Noreddine Oumessaoud