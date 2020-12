<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19 à Aïn Defla</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 2.660 infractions aux mesures préventives en une semaine</span>

Les services de sécurité de Ain Defla ont recensé du 18 au 24 du mois de décembre en cours 2.664 infractions aux règles préventives liées à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya (SW).

Les infractions en question ont trait au regroupement des personnes et au non-respect de la distanciation physique (962), à la non désinfection des locaux commerciaux (40), à l’absence de bandes de marquage au sol au niveau des locaux commerciaux (10) et au non port du masque de protection buccale (1.652), a-t-on précisé.

Parallèlement à ces actions, les services de police poursuivent leur campagne de sensibilisation sur les risques encourus du fait de la pandémie du nouveau coronavirus, réitérant leur appel aux citoyens à faire preuve d’esprit collectif en observant scrupuleusement les mesures préventives à même de permettre d’endiguer cette pandémie, a-t-on souligné. «Même si le bilan enregistré durant les sept derniers jours est légèrement inférieur par rapport à celui inhérent à la semaine s’étalant du 10 au 17 décembre courant (3.600 infractions) il n’en demeure pas moins que la vigilance doit être de mise de la part des citoyens car tout relâchement dans l’observation des gestes barrières pourrait leur être préjudiciable à plus d’un titre», a-t-on observé de même source.