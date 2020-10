<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 2 millions d’appels téléphoniques reçus pendant les 9 premiers mois de 2020</span>

Les centres de commandement et des opérations relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont reçu, au cours des 9 premiers mois de l’année en cours, un total de 2.269.756 appels téléphoniques de citoyens, via le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17, a indiqué un communiqué des services de la Sûreté nationale (SN).

Les statistiques font état de «1.052.627 appels reçus sur le numéro gratuit 1548, de 639.827 appels reçus sur le numéro de secours 17 et de 557.302 appels recensés au niveau des standards de la SN, consistant essentiellement en des demandes d’intervention, de secours, de renseignements et d’orientation, ainsi que des signalements de disparition d’enfants et des dénonciations de crimes», détaille-t-on dans le communiqué.

Pour la DGSN, « le nombre d’appels enregistré durant la période susmentionnée de l’année en cours, est un indicateur positif qui reflète la coopération du citoyen avec les services de police, ainsi que son intérêt pour la question sécuritaire sous ses multiples facettes relatives à la prévention et à la lutte contre la criminalité, tout en contribuant aux efforts de sensibilisation, devenant ainsi un partenaire clé dans la préservation de la sécurité et de la stabilité de la société».

La DGSN s’est également félicitée «de la teneur des appels téléphoniques reçus de citoyens désirant contribuer aux efforts de la police visant à imposer les mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus». La DGSN rappelle, à l’occasion, à tous les citoyens, les liens de communication de la SN, à savoir le numéro vert 15-48, le numéro de secours 17, l’application mobile « Allo Chorta », ainsi que ses deux pages Facebook et Twitter, en vue de contribuer à la prévention et à la lutte contre la criminalité et enrichir les différentes activités de sensibilisation, dont celles liées à la situation sanitaire induite par la pandémie Covid-19 », conclut la même source.